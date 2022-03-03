Нет оружия, которое вы сейчас не использовали против свободных украинцев – Зеленский к россиянам

Президент Владимир Зеленский 3 марта в видеообращении заявил, что россияне пришли разрушать города и уничтожать людей. Он отметил, что они хотят отнять все ценное для нас.

Президент обратился к российским оккупантам. Он сказал, что они отрезают мирным жителям электричество, воду, отопление, оставляют без еды и лекарств.

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"Вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию. Нет такого оружия, которое вы бы не использовали против нас. Против свободных граждан Украины", – заявил Зеленский.

У нас есть люди

Глава государства подчеркнул, что мы пережили в своей истории две мировые войны, три голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв Чернобыля, оккупацию Крыма и войну с Россией за восток Украины. Он отметил, что у Украины нет таких мощностей, как у России.

У нас нет огромной территории, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом, но у нас есть наши люди. У нас есть наша земля и именно за это мы боремся,

– сказал Зеленский.

Видеообращение Зеленского: смотрите видео