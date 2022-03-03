Президент звернувся до російських окупантів. Він сказав, що вони відрізають мирним мешканцям електрику, воду, опалення, залишають без їжі та ліків.
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"Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви б не використали проти нас. Проти вільних громадян України", – заявив Зеленський.
У нас є люди
Очільник держави наголосив, що ми пережили у своїй історії дві світові війни, три голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, вибух Чорнобиля, окупацію Криму та війну з Росією за схід України. Він зазначив, що Україна немає таких потужностей як Росія.
У нас нема величезної території, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою та газом, але у нас є наші люди. У нас є наша земля і саме за це ми боремося,
– сказав Зеленський.
Відеозвернення Зеленського: дивіться відео
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