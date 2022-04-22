Это он заявил во время телемарафона. Федор Вениславский подчеркнул, что в Запорожской области 22 апреля во время технического вылета упал именно гражданский самолет.
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Вениславский обвинил Россию в сбивании самолета
Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление России, которая сбивает мирные самолеты,
– подчеркнул он.
Федор Вениславский добавил, что авиакомпания, которой принадлежал самолет Ан-26, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины. А само воздушное судно выполняло технический полет.
Что известно о падении самолета Ан-26
- Утром Запорожская ОВА сообщила, что в Вольнянском районе упал самолет Ан-26. В администрации отметили, что в результате этого есть пострадавшие.
- Впоследствии стало известно об одном погибшем и двоих раненых. Сколько человек было на борту во время полета – пока устанавливают.
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