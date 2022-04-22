Це він заявив під час телемарафону. Федір Веніславський підкреслив, що на Запоріжжі 22 квітня під час технічного вильоту впав саме цивільний літак.

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Веніславський звинуватив Росію у збитті літака

Це цивільний літак, який жодного стосунку до ЗСУ не має. Це черговий злочин Росії, яка збиває мирні літаки,

– підкреслив він.

Федір Веніславський додав, що авіакомпанія, якій належав літак Ан-26, не має стосунку до Збройних Сил України. А саме повітряне судно виконувало технічний політ.

Що відомо про падіння літака Ан-26

Зранку Запорізька ОВА повідомила, що у Вільнянському районі впав літак Ан-26. В адміністрації зазначили, що внаслідок цього є постраждалі.

Згодом стало відомо про одного загиблого та двох поранених. Скільки людей було на борту під час польоту – поки встановлюють.

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