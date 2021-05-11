Нет подтверждения, что я – хороший политик, но есть – что менеджер, которому доверяют,– Витренко
До того как заменить Андрея Коболева в кресле главы "Нафтогаза", Юрий Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики. Парламент дважды проваливал голосование за его назначение. Витренко объясняет это тем, что не было подтверждения, что он – хороший политик.
Источник:"Новое время"
Об этом новый глава "Нафтогаза" сообщил в интервью. Витренко подчеркнул, что доверие Кабмина к нему очевидно было.
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Витренко считает, что результатами заслужил доверие Кабмина
Экс-глава Минэнерго уверяет, что результаты достигнутые в таком "подвешенном состоянии" лишь усиливали доверие к нему правительства.
Я своими результатами завоевал дополнительное доверие Кабинета министров. Скажем так, пока нет подтверждения, что я – хороший политик; но подтверждение того, что я тот менеджер, которому они доверяют, оно есть,
– отметил Витренко.
По поводу того, почему Рада не голосовала за него в третий раз, руководитель "Нафтогаза" отвечает, что премьер уже внес в то время кандидатуру Германа Галущенко. Тот, по словам Витренко, "гораздо более успешный политик".
Витренко не знает, кто нужен правительству – менеджер или политик
Сам Витренко до сих пор не может ответить на вопрос – кто именно был больше нужен в Кабмине – менеджер или политик?
Если бы я знал, что там требовалось больше, то я бы, возможно, уже был первым вице-премьером и министром. Вот в этом я как раз сейчас разбираюсь,
– добавил он.
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Коротко о назначении Витренко в "Нафтогазе"
- Андрея Коболева 28 апреля уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него компанию возглавил экс-исполнитель обязанностей главы Минэнерго Юрий Витренко.
- Правительство признало неудовлетворительной работу руководства компании из-за миллиардных убытков.
- Все члены наблюдательного совета подали в отставку. Они отказались исполнять обязанности до избрания новых членов.
- До этого Витренко занимал должность исполняющего обязанности главы Минэнерго. Верховная Рада дважды не собрала голосов, чтобы назначить его министром – первым вице-премьером.
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