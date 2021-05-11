До того как заменить Андрея Коболева в кресле главы "Нафтогаза", Юрий Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики. Парламент дважды проваливал голосование за его назначение. Витренко объясняет это тем, что не было подтверждения, что он – хороший политик.

Об этом новый глава "Нафтогаза" сообщил в интервью. Витренко подчеркнул, что доверие Кабмина к нему очевидно было.

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Витренко считает, что результатами заслужил доверие Кабмина

Экс-глава Минэнерго уверяет, что результаты достигнутые в таком "подвешенном состоянии" лишь усиливали доверие к нему правительства.

Я своими результатами завоевал дополнительное доверие Кабинета министров. Скажем так, пока нет подтверждения, что я – хороший политик; но подтверждение того, что я тот менеджер, которому они доверяют, оно есть,

– отметил Витренко.

По поводу того, почему Рада не голосовала за него в третий раз, руководитель "Нафтогаза" отвечает, что премьер уже внес в то время кандидатуру Германа Галущенко. Тот, по словам Витренко, "гораздо более успешный политик".

Витренко не знает, кто нужен правительству – менеджер или политик

Сам Витренко до сих пор не может ответить на вопрос – кто именно был больше нужен в Кабмине – менеджер или политик?

Если бы я знал, что там требовалось больше, то я бы, возможно, уже был первым вице-премьером и министром. Вот в этом я как раз сейчас разбираюсь,

– добавил он.

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