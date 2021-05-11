До того, як замінити Андрія Коболєва у кріслі голови "Нафтогазу", Юрій Вітренко був виконувачем обов'язків міністра енергетики. Парламент двічі провалював голосування за його призначення. Вітренко пояснює це тим, що не було підтвердження, що він – хороший політик.

Про це новий очільник "Нафтогазу" повідомив в інтерв'ю. Вітренко наголосив, що довіра Кабміну до нього очевидно була.

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Вітренко вважає, що результатами заслужив довіру Кабміну

Ексглава Міненерго запевняє, що результати досягнуті в такому "підвішеному стані" лише посилювали довіру до нього уряду.

Я своїми результатами завоював додаткову довіру Кабінету міністрів. Скажімо так, поки немає підтвердження, що я – хороший політик; але підтвердження того, що я той менеджер, якому вони довіряють, воно є, – зазначив Вітренко.

Щодо того, чому Рада не голосувала за нього втретє, керівник "Нафтогазу" відповідає, що прем'єр уже вніс на той час кандидатуру Германа Галущенка. Той, за словами Вітренка, "набагато успішніший політик".

Вітренко не знає, хто потрібен уряду – менеджер чи політик

Сам Вітренко досі не може відповісти на питання – хто саме був більше потрібен у Кабміні – менеджер чи політик?

Якби я знав, що там було потрібно більше, то я б, можливо, вже був першим віцепрем'єром і міністром. Ось у цьому я якраз зараз розбираюся,

– додав він.

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