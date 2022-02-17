Нет подтверждения, что Россия отводит свои войска, – глава МИД Великобритании

Элизабет Трасс заявила, что в настоящее время нет никаких подтверждений отвода Россией войск от границ Украины. По ее словам, нужно, чтобы страна-агрессор "отошла от края пропасти".

Министр иностранных дел отметила, что Кремль должен прибегнуть к дипломатии. Об этом она сообщила во время совместного брифинга с Дмитрием Кулебой, который состоялся 17 февраля.

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Россия должна задуматься над своими действиями. Несмотря на заявления, сейчас нет признаков того, что российские войска отводятся от границы. Нужно, чтобы сейчас Россия отошла от края пропасти,

– сказала Элизабет Трасс.

Глава МИД подчеркнула, что Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

К слову, Джо Байден считает, что вероятность вторжения России в Украину остается высокой. При этом он предупредил, что Москва может прибегнуть к акции провокационного характера.

Украина готова дать отпор

Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Владимир Зеленский 13 февраля отметил, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.

Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.

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В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы встать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!