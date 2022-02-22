Нет причин для хаотичных действий, – Зеленский успокоил украинцев

Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля срочно обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что от народа никогда не будут скрывать правду. Сейчас причин для бессонной ночи – нет.

Президент заверил: если риски возрастут, украинцев сразу об этом сообщат. Украинская сторона хорошо различает провокации и наступление войск агрессора. За нами – правда.

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Причин для бессонной ночи нет. Нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так и было в дальнейшем,

– подчеркнул Зеленский.

Украина остается преданной мирному и дипломатическому пути. Зеленский заверил, что наше государство будет идти только им. Украинцы на своей земле, они никого не боятся и никому ничего не отдадут.

"Сейчас не февраль 2014-го года, а февраль 2022 года. Другая страна. Другая армия. Одна цель – это мир в Украине", – подытожил президент.

События 21 февраля: главное

Зеленский срочно обратился к украинцам после того, как Владимир Путин цинично "признал" боевиков на Донбассе.

Решение президента страны-оккупанта осудили НАТО, ЕС и США.

Канада и Великобритания уже подготовили санкции против людей, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!