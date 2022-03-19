Нет причин для паники: в ГСЧС не фиксируют пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и возле ЧАЭС

Утром 19 марта Киев объяло смогом. Возникли опасения относительно вероятного пожара в Зоне отчуждения. Но в ГСЧС сообщили, что там пожар не зафиксирован.

По данным ГСЧС, в Киеве и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями.

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В то же время спасатели не зафиксировали пожаров в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

В то же время в ГСЧС в очередной раз просят не жечь траву. Только в течение суток 18 марта огнеборцы ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, вызванных сжиганием травы.

"Обжигание сухостоя и мусора всегда негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Сегодня же это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии. Поэтому спасатели призывают граждан прекратить такую ​​практику и не нагружать наши подразделения еще больше во время войны", – говорится в сообщении ГСЧС.