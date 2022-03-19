За даними ДСНС, у Києві та Київській області спостерігається загазованість повітря, пов’язана з погодними умовами.

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Натомість рятувальники не зафіксували пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС.

Водночас в ДСНС вкотре звертаються не палити траву. Лише протягом доби 18 березня вогнеборці ДСНС у Київській області ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, які були спричинені палінням трави.

"Випалювання сухостою та сміття завжди негативно впливає на довкілля та здоров'я людей. Сьогодні ж, це ще й злочин, який прирівнюється до диверсії. Тому рятувальники закликають громадян припинити таку практику і не навантажувати наші підрозділи ще більше під час війни", – йдеться в повідомленні ДСНС.