Нет признаков, что Россия формирует ударные группы – Енин о возможном наступлении врага на Киев

Пока нет признаков того, Россия начала формировать ударные группы для наступления на Киев. Речь идет о территории Беларуси, откуда через северную границу происходило второе наступление.

Детальнее описал ситуацию и возможные угрозы 27 мая первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на его включение в национальном телемарафоне.

Беларусь на лето ограничивает доступ к пограничной полосе вблизи границы с Украиной: детали

Мы всегда должны готовиться к этому

По словам чиновника, сейчас идет война не за захват территорий. Мол, она скорее экзистенциальная и россияне не перестанут стремиться к уничтожению нашего государства.

Если смотреть через призму таких подходов это возможно (Наступление на Киев – 24 канал). Если мы анализируем военно-политическую ситуацию вблизи северных границ Украины, то никаких признаков формирования ударных групп со стороны России нет,

– сказал Енин.

Речь как о данных нашей разведки, так и информации имеющейся у западных партнеров. Однако, заместитель главы МВД отметил, что терять бдительность из-за этого нельзя. Ведь всегда угроза различных провокаций со стороны России.

Почему начались такие разговоры о Беларуси

26 мая самопровозглашенный президент этого государства Лукашенко приказал создать "оперативный штаб" на границе с Украиной. Эксперты неоднократно говорили о том, что Путин подталкивает этого муртада к наступлению на наше государство.

27 мая в генштабе сообщили, что Беларусь на границе с Украиной развернула маневровую группу радиоэлектронной борьбы . В настоящее время она базируется в Гомельской области. Стоит отметить, что эта область Беларуси граничит с тремя украинскими регионами:

Житомирщиной,

Киевщиной,

Черниговщиной

Тем не менее, белорусские военные не слишком хотят воевать на стороне России, поскольку им это не слишком нужно. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки.

Эксперты в большинстве своем убеждены, что самопровозглашенный Лукашенко не будет атаковать Украину. Мол, это может стать "смертным приговором" не только для его режима, но и для самого Лукашенко.

Также об этой ситуации высказывался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он сказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Белоруссией.

Вениславский высказался об угрозе из Беларуси: смотрите видео