"Нет – Путину": в Мариуполе прошел масштабный митинг в поддержку Украины

Жители Мариуполя вышли на улицы города с антироссийскими лозунгами. Так они отреагировали на признание Владимиром Путиным боевиков на Донбассе.

Масштабный митинг в Мариуполе был проведен вечером 22 февраля. Сотни украинцев собрались вместе, чтобы продемонстрировать единство на фоне обострения российской агрессии.

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Мариупольцы готовы противостоять Путину

Участники демонстрации взяли с собой украинские флаги и плакаты с лозунгом "Мариуполь – это Украина". Они озабочены заявлениями Путина о введении российских войск на Донбасс. Более того, из Москвы раздаются неадекватные заявления о вероятном "признании боевиков" в пределах всей Донетчины и Луганщины.

Мариупольцы подчеркнули, что готовность бороться с агрессором. Вместе они спели гимн Украины.

Что говорят участники акции

Дом пообщался с участниками акции. Одна из местных жительниц объяснила, что шаги Кремля не могут не пугать. "Поэтому мы вышли, чтобы лишний раз сказать, что Мариуполь – это Украина, его жители не хотят ни к боевикам, ни в Россию. Мы готовы защищать свой город и страну", – подчеркнула женщина.

Если президент России настолько ошалел и действительно пойдет на Украину, он увидит чего стоит Мариуполь, который уже успел дать ему по зубам.

– подчеркнула другая украинка.

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