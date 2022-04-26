Нет смысла убивать Соловьева – он озвучивает такой бред, что над ним все смеются, – Арестович

Российская спецслужба ФСБ обвинила Украину в подготовке покушения на пропагандистов, среди которых якобы был и Соловьев. Однако Алексей Арестович сказал, что убивать именно этот рупор Кремля нет смысла.

Советник руководителя Офиса президента считает, что Соловьев говорит столько бреда, что наоборот дискредитирует всю пропагандистскую машину. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир ютуба "Фейгин Live".

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Украина наоборот должна его беречь

Арестович говорит, что по возможности кого-то ликвидировать в Москве, избрали бы точно не этого пропагандиста. Там ведь есть много значительно лучших кандидатов.

Его нельзя уничтожать, потому что он наиболее эффективное оружие. Он наиболее эффективное оружие против российской пропаганды. Он несет такой бред, что нет лучшего способа опровергнуть кремлевские сказки,

– сказал советник.

Он добавил, слушая "агитки" этого сливного бачка пропаганды, каждый уже мог догадаться, что это не совсем правда. Потому, мол, Соловьева наоборот нужно беречь.

Главное о "покушении" на Соловьева

ФСБ 25 апреля сказала, что это готовила СБУ.

При этом сотрудники спецслужбы даже задержали людей, которых назвали "исполнителями".

В Службе безопасности Украины назвали эту информацию фейковой. Также добавили, что российские чекисты фантазируют, чтобы показать "добычу" для своей аудитории.

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