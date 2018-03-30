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Нет никакой войны между антикоррупционными органами, – Шабунин

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Виталий Шабунин
Виталий Шабунин / adiosvoboda.org

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что между антикоррупционными органами Украины нет войны.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

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"Все очень просто, если НАБУ становится известно о преступных действиях кого-то из высокопоставленных чиновников – они вынуждены это расследовать – это норма закона. И к счастью, правоохранители ей следуют. И провести это расследование без прокуроров они не могут – норма закона", – заявил руководитель центра противодействия коррупции.

Виталий Шабунин сообщил, что дело против главы САП – уголовный процесс.

"Если подозреваемые САП, то только ГПУ может проводить такое расследование. И не идет речь, что кто-то с кем-то воюет, это просто уголовный процесс, где нет эмоций", – отметил Шабунин.

Он отметил, что дело против Холодницкого очень серьезное и ему грозит уголовная ответственность.

Обвинения в сторону Холодницкого очень серьезные. Слив материалов дела, предупреждения об обысках. И я не могу сказать, что верю этому, пока не будут обнародованы материалы прослушивания. И если это подтвердится, то будет стоять вопрос не когда Холодницкий уйдет в отставку, а когда ГПУ ему подозрение объявит,
– заявил Шабунин.

Ранее сообщалось, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушивания. Оно было заложено в аквариум.

Теги: Виталий Шабунин САП НАБУ Новости политики Новости Украины Назар Холодницкий ГПУ
Источник: 24 Канал
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