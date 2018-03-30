Немає ніякої війни між антикорупційними органами, – Шабунін

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що між антикорупційними органами України немає війни.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Чиновників-корупціонерів все одно покарають, – експерт про скандали в антикорупційних органах

"Все дуже просто, якщо НАБУ стає відомо про злочинні дії когось з високопосадовців – вони змушені це розслідувати – це норма закону. І на щастя, правоохоронці їй слідують. І провести це розслідування без прокурорів вони не можуть – норма закону", – заявив Керівник Центру протидії корупції.

Віталій Шабунін повідомив, що справа проти голови САП – кримінальний процес.

"Якщо підозрювані САП, то тільки ГПУ може проводити таке розслідування.і не йде мова, що хтось з кимось воює, це просто кримінальний процес, де немає емоцій", – зазначив Шабунін.

Він зазначив, що справа проти Холодницького є дуже серйозною і йому загрожує кримінальна відповідальність.

Звинувачення в бік Холодницького є дуже серйозними. Зливання матеріалів справи, попередження про обшуки. І я не можу сказати, що вірю цьому, поки не буде оприлюднено матеріалів прослуховування. І якщо це підтвердитися, то буде стояти питання не коли Холодницький піде у відставку, а коли ГПУ йому підозру оголосить,

– заявив Шабунін.

Раніше повідомлялось, у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.