Чиновників-корупціонерів все одно покарають, – експерт про скандали в антикорупційних органах

Сама велика проблема антикорупційних органів – не грати за подвійними стандартами і відсутність реальних результатів. Тому і нинішнім керівникам НАБУ і САП, і тим, хто прийде після них, треба усвідомити одне: в них не повинно бути скелетів у шафі.

Про це сайту "24" розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

Читайте також: Луценко підтвердив, що ведеться слідство щодо Холодницького

В ситуації з НАБУ, САП і НАЗК не може бути гібридного тлумачення. Люди, які борються з корупцією, в очах громадян України після того, що відбувалося в нашій державі протягом 25 років, мають бути святішими Папи Римського. Тобто не давати жодних підстав для того, щоб виникали сумніви в тому, що вони не відповідають вимогам борців з корупцією,

– переконаний Віталій Бала.

Як нагадує політолог, величезні премії, які виписувала собі екс-глава НАЗК Корчак, підозри про джерела фінансування поїздки глави НАБУ Ситника до Лондона, питання по діяльності керівника САП Холодницького не додають довіри антикорупційним органам.

Читайте також: Луценко просить звільнити Холодницького

При цьому, на думку Бали, ситуація в українських антикорупційних органах – об’єктивні процеси, які відбуваються у всьому світі. За його словами, приміром, сьогодні за корупцію судять колишніх президентів Бразилії, Аргентини, Південної Кореї. В Латвії голову центробанку звільнили за причетність до сумнівних фінансових дій.

Тому, вважає він, все рухається в напрямку того, що українських корупціонерів-високопосадовців покарають. Як би цьому не запобігали політики, які дуже не хочуть голосувати за закон про антикорупційний суд. На переконання Віталія Бали, враховуючи те, що Україна серйозно залежить не тільки від фінансової, економічної, а й політичної, дипломатичної і військової підтримки наших партнерів, то буде чи ні це подобатися політикам, вони рухатимуться в цьому напрямку. Хоч і не швидко.

Українські політики не усвідомлюють, що знаходяться між молотом і наковальнею. Молот – це наші західні партнери. А наковальня – громадяни, яким набридла корупція, яка входить у першу трійку головних проблем українців. Чим швидше політики це усвідомлять, тим матимуть більшу підтримку українців. Якщо заважатимуть цьому об’єктивному процесу, то для них це нічим добрим не закінчиться. Рано чи пізно їм постукають у двері,

– підкреслив Віталій Бала.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на позачерговому засіданні 28 березня обрало нового голову. Ним став член НАЗК Олександр Мангул. Сама ж Корчак за день до того заявила, що добровільно йде з посади. Свого часу екс-працівник НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а главу НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов'язків

Раніше повідомлялось, що в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум. Холодницький заявив, що не збирається у відставку.

Читайте також: Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного