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Чиновников-коррупционеров все равно накажут, – эксперт о скандалах в антикоррупционных органах

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Главное, чтобы у антикоррупционеров не было скелетов в шкафу
Главное, чтобы у антикоррупционеров не было скелетов в шкафу / 24 Канал

Сама большая проблема антикоррупционных органов – не играть по двойным стандартам и отсутствие реальных результатов. Поэтому и нынешним руководителям НАБУ и САП, и тем, кто придет после них, надо осознать одно: у них не должно быть скелетов в шкафу.

Об этом сайту "24" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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В ситуации с НАБУ, САП и НАПК не может быть гибридного толкования. Люди, которые борются с коррупцией, в глазах граждан Украины после того, что происходило в нашей стране в течение 25 лет, должны быть святее Папы Римского. То есть не давать никаких оснований для того, чтобы возникали сомнения в том, что они не соответствуют требованиям борцов с коррупцией,
– убежден Виталий Бала.

Как напоминает политолог, огромные премии, которые выписывала себе экс-глава НАПК Корчак, подозрения об источниках финансирования поездки главы НАБУ Сытника в Лондон, вопросы по деятельности руководителя САП Холодницкого не добавляют доверия антикоррупционным органам.

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При этом, по мнению Балы, ситуация в украинских антикоррупционных органах – объективные процессы, которые происходят во всем мире. По его словам, к примеру, сегодня за коррупцию судят бывших президентов Бразилии, Аргентины, Южной Кореи. В Латвии голову центробанка уволили за причастность к сомнительным финансовым действиям.

Поэтому, считает он, все движется в направлении того, что украинских коррупционеров-чиновников накажут. Как бы этому не перечили политики, которые очень не хотят голосовать за закон об антикоррупционном суде. По мнению Виталия Балы, учитывая то, что Украина серьезно зависит не только от финансовой, экономической, но и политической, дипломатической и военной поддержки наших партнеров, то будет или нет это нравиться политикам, они будут двигаться в этом направлении. Хоть и не быстро.

Украинские политики не осознают, что находятся между молотом и наковальней. Молот – это наши западные партнеры. А наковальня – граждане, которым надоела коррупция, входящая в первую тройку главных проблем украинцев. Чем быстрее политики это осознают, тем будут иметь большую поддержку украинцев. Если будут мешать этому объективному процессу, то для них это ничем хорошим не закончится. Рано или поздно им постучат в дверь,
– подчеркнул Виталий Бала.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции на внеочередном заседании 28 марта избрало нового главу. Им стал член НАПК Александр Мангул. Сама же Корчак за день до того заявила, что добровольно уходит с должности. В свое время экс-сотрудник НАПК Анна Соломатина заявила, что проверки электронного декларирования фальсифицируются, и попросила антикоррупционные органы расследовать факты неправомерных действий, а главу НАПК Наталью Корчак отстранить от исполнения обязанностей

Ранее сообщалось, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушивания. Оно было заложено в аквариум. Холодницкий заявил, что не собирается в отставку.

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Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ САП Назар Холодницкий Коррупция
Источник: 24 Канал
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