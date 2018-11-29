Нет подтверждений информации, что пленных украинцев вывезли в Россию, – адвокат Полозов

Не следует провоцировать панику, комментируя неподтвержденную информацию, что пленных украинских моряков переправили в Россию в Лефортово. Стоит подумать о чувствах их родных и близких, и дождаться момента, когда можно будет официально проверить, действительно ли это правда.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал адвокат одного из пленных украинских моряков Николай Полозов.

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Он добавил, что сейчас находится в Киеве и занимается организационными вопросами по делам о всех пленных украинцах. Но планирует в конце недели непосредственно встретиться со своим подопечным.

Сейчас будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения, а затем ее обжалование. Вероятно, будет обращение в Европейский суд. Также будет подниматься вопрос о допросах. Но самое главное сейчас – определиться с общей стратегией защиты наших моряков. Ведь ФСБ будет пытаться отделить их, поссорить между собой, и отдельно осудить каждого,

– отметил Полозов.

С точки зрения международного права – напомнил адвокат – наши моряки являются военнопленными, но РФ представляет их как бытовых преступников.



Адвокат Николай Полозов: неизвестно точно, что украинцев перевезли в Россию

"Это нарушение Третьей Женевской конвенции и военном преступлении со стороны России, за которое в конце концов придется отвечать", – подытожил Полозов.

К слову, как информировало "Радио Свобода", заместитель президента Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз со ссылкой на собственные надежные источники также убежденно заявил: "Украинские моряки находятся в СИЗО Симферополя".

Напомним, ранее 24 канал писал, что "Крым Реалии" со ссылкой на крымскотатарского активиста Наримана Джелял обнародовало информацию о том, что захваченных в Керченском проливе и арестованных в оккупированном Крыму украинских военных моряков вывозят в Москву.