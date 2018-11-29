Немає підтвердженої інформації, що полонених українців вивезли до Росії, – адвокат Полозов

Не слід провокувати паніку, коментуючи непідтверджену інформацію, що полонених українських моряків переправили до Росії у Лефортово. Варто подумати про почуття їхніх рідних та близьких, і дочекатися миті, коли можна буде офіційно перевірити, чи дійсно це правда.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів адвокат одного з полонених українських моряків Микола Полозов.

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Він додав, що зараз перебуває у Києві і займається організаційними питаннями у справах щодо усіх полонених українців. Але планує у кінці тижня безпосередньо зустрітися із своїм підопічним.

Зараз розглядатиметься питання щодо обрання запобіжного заходу, а потім його оскарження. Ймовірно, буде звернення до Європейського суду. Також підніматиметься питання про допити. Але найголовніше зараз – визначитися із загальною стратегією захисту наших моряків. Адже ФСБ буде намагатися відокремити їх, посварити між собою, і окремо засудити кожного,

– наголосив Полозов.

З точки зору міжнародного права – також нагадав адвокат – наші моряки є військовополоненими, але РФ подає їх наче побутових злочинців.



Адвокат Микола Полозов: не відомо точно, що українців перевезли до Росії

"Це порушення Третьої Женевської конвенції і військовий злочин з боку Росії, за який зрештою доведеться відповідати", – підсумував Микола Полозов.

До слова, як інформувало "Радіо Свобода", заступник президента Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз з посиланням на власні надійні джерела також переконано заявив: "Українські моряки перебувають у СІЗО Сімферополя".

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що "Крим Реалії" з посиланням на кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла оприлюднило інформацію про те, що захоплених у Керченській протоці та заарештованих в окупованому Криму українських військових моряків вивозять до Москви.