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      Немає підтвердженої інформації, що полонених українців вивезли до Росії, – адвокат Полозов

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      Не слід провокувати паніку, коментуючи непідтверджену інформацію, що полонених українських моряків переправили до Росії у Лефортово. Варто подумати про почуття їхніх рідних та близьких, і дочекатися миті, коли можна буде офіційно перевірити, чи дійсно це правда.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів адвокат одного з полонених українських моряків Микола Полозов.

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      Він додав, що зараз перебуває у Києві і займається організаційними питаннями у справах щодо усіх полонених українців. Але планує у кінці тижня безпосередньо зустрітися із своїм підопічним. 

      Зараз розглядатиметься питання щодо обрання запобіжного заходу, а потім його оскарження. Ймовірно, буде звернення до Європейського суду. Також підніматиметься питання про допити. Але найголовніше зараз – визначитися із загальною стратегією захисту наших моряків. Адже ФСБ буде намагатися відокремити їх, посварити між собою, і окремо засудити кожного,
      – наголосив Полозов.

      З точки зору міжнародного права – також нагадав адвокат – наші моряки є військовополоненими, але РФ подає їх наче побутових злочинців.


      Адвокат Микола Полозов: не відомо точно, що українців перевезли до Росії

      "Це порушення Третьої Женевської конвенції і військовий злочин з боку Росії, за який зрештою доведеться відповідати", – підсумував Микола Полозов.

      До слова, як інформувало "Радіо Свобода", заступник президента Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз з посиланням на власні надійні джерела також переконано заявив: "Українські моряки перебувають у СІЗО Сімферополя".

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що "Крим Реалії" з посиланням на кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла оприлюднило інформацію про те, що захоплених у Керченській протоці та заарештованих в окупованому Криму українських військових моряків вивозять до Москви.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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