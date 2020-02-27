Нет смысла вытаскивать людей из нафталина, – Фурса о вероятной смене премьер-министра

В финансовом мире очень положительно оценивают работу действующего правительства Гончарука и, в частности, экономического блока. Все эти вещи, связанные с изменением премьера, инвестиционное общество воспринимает как политические инсинуации.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса.

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По его словам, сегодня правительство пытаются усилить людьми, которые имеют административный опыт. Однако если власть попытается поставить тех, кто прошел все 90-е и двухтысячные, и являются "крепкими хозяйственниками", то результат тоже будет соответствующим.

Эксперт отметил, если люди 10-20 лет в результате своей работы имели одинаковый результат, то на выходе он будет идентичен, и мы получим то же "украинское экономическое чудо", с которым пришли к Майдану.

Я не думаю, что есть такой смысл – вытаскивать людей из нафталина, добавлять в правительство и говорить: "Ну наконец на этот раз они точно сделают уже хорошо",

– отметил Сергей Фурса.

Финансовый аналитик объяснил, что Украине очень нужна новая программа МВФ (Международный валютный фонд – 24 канал), особенно с учетом того, что происходит на мировых рынках из-за коронавируса. Он добавил, что без наличия правительства невозможно иметь программу МВФ, ведь премьер-министр является подписантом.

Сергей Фурса отметил, что важно понимать – если произойдет смена правительства, то к власти может прийти "крепкий хозяйственник", который скажет, что надо пересмотреть программу МВФ. Соответственно, все начнется с самого начала, но уже в мае должны состояться критически важные выплаты по внешнему долгу, которые нужно рефинансировать. Без Международного валютного фонда это сделать невозможно.

Даже если в Зеленского может быть любой туман в голове, ему могут рассказывать разные вещи, я не верю, что сейчас будет смена правительства. Это невозможно ввиду того, что это подорвет наше сотрудничество с МВФ,

– пояснил экономический эксперт.

По его мнению, все люди, которых может видеть Зеленский на посту премьер-министра, не очень понравятся ни, собственно, финансовому аналитику, ни МВФ, ни инвестиционном обществу.

Что известно об изменении премьер-министра?

► 26 февраля 2020 года украинские СМИ сообщили, что Сергей Тигипко может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.

► Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина отметила, что действующий глава правительства уйдет в отставку по собственному желанию. После этого на внеочередной сессии Верховной Рады состоится голосование.

► Также вероятным кандидатом на кресло премьера рассматривали Валерия Хорошковского – украинского бизнесмена и политика, который был вице-премьером во времена Януковича.

► В то же время премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что не писал заявления об увольнении. И добавил, что не говорил об этом с президентом.