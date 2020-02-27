Немає сенсу витягувати людей з нафталіну, – Фурса про імовірну зміну прем'єр-міністра

У фінансовому світі дуже позитивно оцінюють роботу чинного уряду Гончарука, і, зокрема, економічного блоку. Всі ці речі, пов'язані зі зміною прем'єра, інвестиційне товариство сприймає як політичні інсинуації.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів фінансовий експерт Сергій Фурса.

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За його словами, сьогодні уряд намагаються підсилити людьми, які мають адміністративний досвід. Однак, якщо влада спробує поставити тих, хто пройшов всі 90-ті та двотисячні, і є "крєпкімі хозяйствєннікамі", то результат теж буде відповідний.

Експерт наголосив, якщо люди 10-20 років внаслідок своєї роботи мали однаковий результат, то на виході він буде ідентичний, і ми матимемо те ж "українське економічне диво", з яким прийшли до Майдану.

Я не думаю, що є такий сенс – витягати людей з нафталіну, додавати до уряду і казати: "Ну нарешті цього разу вони точно зроблять вже добре",

– відзначив Сергій Фурса.

Фінансовий аналітик пояснив, що Україні дуже потрібна нова програма МВФ (Міжнародний валютний фонд, – 24 канал), особливо, з урахуванням того, що відбувається на світових ринках через коронавірус. Він додав, що без наявності уряду неможливо мати програму МВФ, адже прем'єр-міністр є підписантом.

Сергій Фурса зазначив, важливо розуміти, якщо відбудеться зміна уряду, то до влади може прийти "крєпкій хозяйствєннік", який скаже, що треба переглянути програму МВФ. Відповідно, все почнеться з самого початку, але вже травні мають відбуватися критично важливі виплати щодо зовнішнього боргу, які потрібно рефінансувати. Без Міжнародного валютного фонду це зробити неможливо.

Навіть якщо в Зеленського може бути будь-який туман у голові, йому можуть розповідати різні речі, я не вірю, що наразі буде зміна уряду. Це неможливо з огляду на те, що це підірве нашу співпрацю з МВФ,

– пояснив економічний експерт.

На його думку, всі люди, яких може бачити Зеленський на посаді прем'єр-міністра, не дуже сподобаються ні, власне, фінансовому аналітику, ні МВФ, ні інвестиційному товариству.

Що відомо про зміну прем'єр-міністра?► 26 лютого 2020 року українські ЗМІ повідомили, що Сергій Тігіпко може замінити Олексія Гончарука на посаді прем'єра.

► Шефредакторка LB.ua Соня Кошкіна зазначила, що чинний глава уряду піде у відставку за власним бажанням. Після цього на позачерговій сесії Верховної Ради відбудеться голосування.

► Також імовірним кандидатом на крісло прем'єра розглядали Валерія Хорошковського – українського бізнесмена та політика, який був віцепрем'єром за часів Януковича.

► Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що не писав заяву про звільнення. І додав, що не говорив про це з президентом.