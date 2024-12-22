В Польше заявили, что арестуют Нетаньяху, если тот приедет на годовщину освобождения Аушвица

Польша заявила, что арестует премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, если тот приедет в страну на годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц, что в Освенциме. Причиной является ордер Международного уголовного суда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместитель министра иностранных дел

Польши Владислав Бартошевский в комментарии польской газете Rzeczpospolita.

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Польша арестует Нетаньяху, если тот прибудет в страну

Издание Jerusalem Post отмечает, что освобождение немецкого концлагеря Аушвиц является большим государственным событием в Польше. 27 января 2025 года наступит 80 годовщина с этого дня. Однако израильские чиновники пока отказались подтвердить, будет ли Нетаньяху присутствовать на этом мероприятии. Приезд президента Исаака Герцога также представляется маловероятным.

Вероятно, на министр образования Йоав Киш будет единственным представителем Израиля на мероприятии в Польше.

Заметим, что ордер на арест Беньмина Нетаньяху МУС выдал 21 ноября 2024 года. Вместе с ним ордер выдан и на министра обороны Йоава Галланта. Причиной являются преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года.

Подробно неизвестно, о каких именно преступлениях идет речь, однако в суде указали, что Нетаньяху и Галланту вменяют использование голода в Секторе Газа как метода ведения войны, а также преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных действий.