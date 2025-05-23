24 Канал имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена. Колонка изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя.

Трамп был мечтой Нетаньяху, но все пошло не так

Своим решением втянуть истощенный израильский народ и военных в бессрочную оккупацию Газы, Беньямин Нетаньяху жертвует жизненно важными стратегическими интересами Израиля. Среди них и нормализация отношений с Саудовской Аравией, что казалось возможным еще несколько лет назад, как часть грандиозной стратегии США на Ближнем Востоке. Это вполне устраивает Нетаньяху, который заботится лишь об одном – обеспечении выживания своего правительства.

Читайте также США и другие союзники пригрозили Израилю из-за гуманитарной ситуации в Секторе Газа, – WP

Нетаньяху всегда считал Трампа президентом США, который осуществит его мечты, устранив все барьеры между Израилем и Соединенными Штатами, что поможет ему удержать власть. Но, при всей своей непредсказуемости, Трамп остается непоколебимым в желании положить конец эпохе военных вмешательств США на Ближнем Востоке. И никто – даже близкий союзник – не может заставить Трампа сделать то, чего он не хочет.

Трамп ничего не сделает, чтобы остановить Израиль от продолжения своей бесконечной войны в Газе, пока это не ставит под угрозу интересы Америки. В то же время Трамп и не позволит втянуть в это США.

Президент США также разошёлся во взглядах с Нетаньяху по Ирану. Израильский премьер в 2018 году убедил Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий – ядерной сделки, которую Иран, США и другие мировые державы заключили тремя годами ранее. Но как только Трамп вышел из договора, погоня Ирана за ядерной бомбой возобновилась. По возвращении в Белый дом Трамп столкнулся с противником США, который быстро приближается к статусу ядерной державы. Нетаньяху ждал зеленый свет от США, который, по его мнению, был неизбежным, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана. Вместо этого Трамп инициировал переговоры с Исламской Республикой.

Для Трампа быстрое заключение сделки, которую он может расхваливать как большую победу, всегда имеет большее значение, чем ее суть. Но он, безусловно, испытывает давление, чтобы обеспечить лучшие условия, чем его политический оппонент – бывший президент Барак Обама в 2015 году. С этой целью Трамп с удовольствием использует израильскую военную угрозу как рычаг влияния на переговорах, но он не будет связывать свою политическую судьбу с мировоззрением Нетаньяху и его теократически-фашистских союзников.

Есть еще то, как Трамп обращался с хуситами, посредниками Ирана в Йемене. Несмотря на успех Израиля в размывании круга иранских посредников, окружающих его, хуситы оказались несокрушимыми, неоднократно запуская баллистические ракеты по Израилю. В начале этого месяца одна из таких ракет, поставленных Ираном, атаковала главный аэропорт Израиля, что побудило большинство международных авиакомпаний приостановить полеты.

США твердо стояли на стороне Израиля в противостоянии с хуситами и даже наносили авиаудары по объектам, связанных с хуситами в Йемене в ответ на попытки группировки нарушить движение транспорта в Красном море. Затем администрация Трампа внезапно объявила о соглашении о прекращении огня: хуситы прекратят атаковать корабли в Красном море в обмен на прекращение ударов США. Израильские чиновники были совершенно шокированы.

Израиль уже не самый большой союзник США на Ближнем Востоке

Недавно Трамп совершил грандиозный тур по Ближнему Востоку, но Израиль не был в его маршруте. Эта поездка была сосредоточена на торговле и инвестициях – и, как всегда, возможностях заработка для него самого, его семьи и друзей. Были подписаны соглашения, которые, по данным Белого дома, гарантируют более 2 триллионов долларов инвестиций Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов в США и закупку передового американского оружия. Более того, США могут согласиться помочь Саудовской Аравии разработать коммерческую программу ядерной энергетики, о которой она давно мечтает.

До сих пор прочное взаимопонимание Израиля с предыдущими американскими администрациями заключалось в том, что не было никаких неожиданностей по вопросам национальной безопасности, а США свидетельствовали о непоколебимом обязательстве обеспечить военное превосходство Израиля в регионе.

Действия Трампа в Иране и его соглашения о поставках оружия странам Персидского залива знаменуют резкий отход от этого статус-кво. С Израилем не консультировались, а его военное превосходство не сохранится, если такие масштабные соглашения о поставках оружия будут заключены.

Израиль долгое время был центральным столпом внешней политики США на Ближнем Востоке. Теперь им является кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Вся "заслуга" в этом историческом сдвиге принадлежит Нетаньяху.

При администрации Байдена такие соглашения должны были быть связаны с грандиозным стратегическим планом, который включал нормализацию саудовско-израильских отношений и создание на Ближнем Востоке альянса вроде НАТО, в центре которого был бы Израиль, отданный той или иной форме палестинской государственности. Такое соглашение могло бы получить широкую поддержку в Конгрессе США и открыть путь к оборонному договору с Саудовской Аравией.

Однако это грандиозное соглашение почти наверняка стоило бы Нетаньяху поддержки радикальных элементов его коалиции. Поскольку для политика это не вариант, Трамп движется дальше без него. В Персидском заливе слишком много денег, чтобы Трамп занимался внутренней политикой Израиля.

Ни Трамп, ни монархи и эмиры стран Персидского залива не хотят войн, даже с Ираном. Лидеры Ближнего Востока, включая бывшего командира "Аль-Каиды" и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, с которым Трамп встретился во время этой поездки, хотят экономического развития, а не конфликта. Они не терпят израильского премьер-министра, который видит только угрозы там, где они видят возможности.