Переезд подтвердил представитель семьи Нетаньяху. На этой неделе в резиденции заметили грузовики. Вероятно, это из кортежа Нетаньяху как лидера оппозиции.
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Нетаньяху уехал через месяц
Нетаньяху решился покинуть резиденцию почти через месяц после его отстранения от власти.
Однако в Израиле нет закона, который бы предусматривал сроки, когда экс-премьер-министр должен покинуть резиденцию.
Смена власти в Израиле: что известно
- В апреле 2020 года тогдашний президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать коалицию после выборов в парламент.
- Однако премьер не смог сделать это в отведенный законом срок.
- Тогда же о формировании коалиции объявил Нафтали Беннет. Он сразу подчеркнул, что Нетаньяху туда не войдет.
- Поэтому 13 июня парламент Израиля проголосовал за новое правительство – без Нетаньяху. Беннет стал новым премьер-министром.
- Кстати, в июне в Израиле депутаты избрали для страны нового президента. Эту должность будет занимать Ицхак Герцог.