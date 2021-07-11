Переезд подтвердил представитель семьи Нетаньяху. На этой неделе в резиденции заметили грузовики. Вероятно, это из кортежа Нетаньяху как лидера оппозиции.

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Нетаньяху уехал через месяц

Нетаньяху решился покинуть резиденцию почти через месяц после его отстранения от власти.

Однако в Израиле нет закона, который бы предусматривал сроки, когда экс-премьер-министр должен покинуть резиденцию.

Обратите внимание! В дальнейшем резиденция переходит в распоряжение нового премьера – Нафтали Беннета и его семьи.

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