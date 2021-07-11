Переїзд підтвердив представник сім'ї Нетаньяху. Цього тижня в резиденції помітили вантажівки. Ймовірно, це з кортежу Нетаньяху як лідера опозиції.

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Нетаньяху поїхав через місяць

Нетаньяху наважився покинути резиденцію майже через місяць після його відсторонення від влади.

Однак в Ізраїлі немає закону, який би передбачав терміни, коли експрем'єр-міністр повинен покинути резиденцію.

Зверніть увагу! Надалі резиденція переходить у розпорядження нового прем'єра – Нафталі Беннета та його сім'ї.

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