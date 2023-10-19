Сам Нетаньяху заявил, что израильская армия готова дальше противостоять палестинским боевикам из Сектора Газы. Находившиеся на кадрах военные согласились с премьером страны.
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Нетаньяху приехал в военные
На кадрах видно, как Биньямин Нетаньяху в бронежилете на фоне военной техники стоит окруженный израильскими солдатами. Таким образом, он, очевидно, решил проверить готовность войск к противостоянию с боевиками ХАМАС.
Мы с воинами и мы готовы!
– написал глава правительства Израиля.
Нетаньяху подтвердил готовность Армии обороны Израиля / Видео Биньямина Нетаньяху
На кадрах также можно увидеть, как военные подтверждают свою готовность к борьбе с палестинцами из сектора Газа. В комментариях под видео пользователи сети выражают свою поддержку солдатам ЦАХАЛ и Израиля в его борьбе за собственное государство и право жить.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Немецкий канцлер Олаф Шольц, недавно находившийся с визитом в Израиле, раскритиковал Путина из-за его позиции по нападению ХАМАС на израильтян. Глава правительства Германии назвал такую позицию циничной.
- Руководитель отделения посольства Украины при Палестинской национальной администрации Максим Текин официально подтвердил гибель украинки в Секторе Газа. В частности, его данные уже официально установили.
- В то же время, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию по гибели 23 украинских граждан в Израиле. По его данным, сейчас точное количество погибших украинцев составляет 18 человек.
- Кроме того, стало известно, что 19 октября погибла первая женщина, которая стала членом политического бюро ХАМАС – Джамиля аш-Шанти. Она умерла после того, как Израиль нанес удар по Сектору Газы.