Сам Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія готова далі протистояти палестинським бойовикам із Сектору Гази. Військові, які перебували на кадрах, погодилися з прем'єром країни.

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Нетаньягу приїхав до військових

На кадрах видно, як Беньямін Нетаньягу у бронежилеті на фоні військової техніки стоїть оточений ізраїльськими солдатами. Таким чином він, вочевидь, вирішив перевірити готовність військ до протистояння з бойовиками ХАМАС.

Ми з воїнами й ми готові!

– написав очільник уряду Ізраїлю.

Нетаньягу підтвердив готовність Армії оборони Ізраїлю / Відео Беньяміна Нетаньягу

На кадрах також можна побачити, як військові підтверджують свою готовність до боротьби із палестинцями із Сектору Гази. У коментарях під відео користувачі мережі висловлюють свою підтримку солдатам ЦАХАЛ та Ізраїлю у його боротьбі за власну державу й право жити.

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