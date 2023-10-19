Сам Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія готова далі протистояти палестинським бойовикам із Сектору Гази. Військові, які перебували на кадрах, погодилися з прем'єром країни.
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Нетаньягу приїхав до військових
На кадрах видно, як Беньямін Нетаньягу у бронежилеті на фоні військової техніки стоїть оточений ізраїльськими солдатами. Таким чином він, вочевидь, вирішив перевірити готовність військ до протистояння з бойовиками ХАМАС.
Ми з воїнами й ми готові!
– написав очільник уряду Ізраїлю.
Нетаньягу підтвердив готовність Армії оборони Ізраїлю / Відео Беньяміна Нетаньягу
На кадрах також можна побачити, як військові підтверджують свою готовність до боротьби із палестинцями із Сектору Гази. У коментарях під відео користувачі мережі висловлюють свою підтримку солдатам ЦАХАЛ та Ізраїлю у його боротьбі за власну державу й право жити.
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- Водночас посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію щодо загибелі 23 українських громадян в Ізраїлі. За його даними наразі точна кількість загиблих українців становить 18 осіб.
- Крім того, стало відомо, що 19 жовтня загинула перша жінка-членкиня політичного бюро ХАМАС Джаміля аш-Шанті. Вона померла після того, як Ізраїль завдав удару по Сектору Гази.