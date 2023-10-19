Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп пояснив 24 Каналу, чому Нетаньягу вирішив поговорити з Путіним, попри відчуття масової огиди на позицію Росії.

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"Іноді розмовляють навіть з тими, з ким дуже неприємно розмовляти, коли йдеться про питання національної безпеки", – зазначив Шарп.

За його словами, для Нетаньягу були важливі три моменти.

Мізерний шанс, що Путін зможе вплинути на звільнення ізраїльських заручників у полоні ХАМАС – понад 200 людей, зокрема жінки, діти, літні особи. Через Путіна можна передати меседж Ірану з тою чи тою погрозою або роз'ясненням. У разі великої війни Путіну буде цікаво дізнатись, що може бути з його протеже – Сирією.

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Як відомо, 17 жовтня президент Росії прибув до Китаю, де наступного дня мав переговори із Сі Цзіньпіном.

Як не крути, Росія і Китай – це великі гравці на міжнародній арені. Коли великі гравці вдаються до тих чи тих кроків, займають якусь позицію, хоч якось, опосередковано, це впливає (на події в Ізраїлі – 24 Канал),

– констатував Шарп.

Але глобально для Ізраїлю важливий передусім консенсус усередині країни, а також міжнародна легітимація в цивілізованому світі, насамперед у США.

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