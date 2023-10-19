Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп пояснив 24 Каналу, чому Нетаньягу вирішив поговорити з Путіним, попри відчуття масової огиди на позицію Росії.
До теми Неоднозначний крок: навіщо Нетаньягу провів телефонну розмову з Путіним
"Іноді розмовляють навіть з тими, з ким дуже неприємно розмовляти, коли йдеться про питання національної безпеки", – зазначив Шарп.
За його словами, для Нетаньягу були важливі три моменти.
- Мізерний шанс, що Путін зможе вплинути на звільнення ізраїльських заручників у полоні ХАМАС – понад 200 людей, зокрема жінки, діти, літні особи.
- Через Путіна можна передати меседж Ірану з тою чи тою погрозою або роз'ясненням.
- У разі великої війни Путіну буде цікаво дізнатись, що може бути з його протеже – Сирією.
Чи вплине зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна на події в Ізраїлі
Як відомо, 17 жовтня президент Росії прибув до Китаю, де наступного дня мав переговори із Сі Цзіньпіном.
Як не крути, Росія і Китай – це великі гравці на міжнародній арені. Коли великі гравці вдаються до тих чи тих кроків, займають якусь позицію, хоч якось, опосередковано, це впливає (на події в Ізраїлі – 24 Канал),
– констатував Шарп.
Але глобально для Ізраїлю важливий передусім консенсус усередині країни, а також міжнародна легітимація в цивілізованому світі, насамперед у США.
Росія відверто підтримує ХАМАС: основне
- Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія знала про підготовку нападу ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, палестинські бойовики регулярно відвідували Москву, де мали зустрічі на високому рівні.
- Крім того, російська криптобіржа Garantex обслуговує злочинні угруповання, пов'язані з ХАМАС. Ідеться про суму в розмірі 93 мільйонів доларів.
- У The Wall Street Journal вважають, що атака ХАМАС зруйнувала делікатний союз між Росією та Ізраїлем. Військова агресія Москви проти України та її співпраця з Іраном були ще терпимими.