Керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Максим Тьокін офіційно підтвердив загибель українки у Секторі Гази. Вона померла вже після атаки ХАМАС на Ізраїль.
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Що розповів дипломат
Тьокін заявив, що громадянка України загинула після того, як Ізраїль почав завдавати ударів по Сектору Гази у відповідь на атаку палестинських бойовиків на єврейську державу. Нагадаємо, що спочатку ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня.
Що сказав посол
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук теж підтвердив загибель нашої українки. Дипломат зробив це в етері телемарафону.
За ніч підтверджена нашими активістами загибель однієї громадянки України в Секторі Гази. Її персональні дані встановлені,
– сказав посол.
Корнійчук заявив, що 308 українців потребують евакуації з Сектору Гази. Він припустив, що їхня кількість незабаром може збільшитися до 400 осіб. За його словами, ситуація в анклаві ще більше ускладнюється. Посол висловив надію, що громадян України все ж вдасться евакуювати звідти.
Інші заяви Корнійчука
- Нещодавно посол України в Ізраїлі спростував інформацію про нібито 23 загиблих українців в Секторі Гази. Він наголосив, що ці дані не відповідають дійсності.
- Євген Корнійчук не так давно офіційно підтвердив загибель 18 українців в цьому анклаві. Він висловив сподівання, що ХАМАС випустить українських громадян та інших іноземців з Сектору Гази.