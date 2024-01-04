Об этом пишет издание The Economist, передает 24 Канал. Журналисты отмечают, что на северной границе Израиля наблюдается напряжение после убийства лидера ХАМАС в Бейруте, а в Газе может возникнуть проблема голода.

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Новая доктрина безопасности

После начала нападения ХАМАС в октябре и убийств гражданских, Израилю пришлось пересмотреть свою давнюю доктрину безопасности. Она предполагала отказ от мира с палестинцами, строительство стен и использование технологий для отражения ракет. Впрочем, как пишет издание, стены не помогли – палестинцы были радикально настроены.

Поэтому нужна новая израильская доктрина безопасности. ХАМАС должен быть отстранен от власти в Газе, но Израиль должен дать ясное понимание, что он борется с террористами.

"Это означает благоразумное применение силы и оказание гораздо большей помощи. Это также означает наличие плана на период после войны, открывающего путь к умеренному палестинскому государству. Такой подход помог бы сохранить двухпартийную поддержку Израиля в США и других странах", – говорится в материале.

The Economist отметил, что нынешний премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху избегал этой логики. Главное объяснение "близорукости" политика – слабость. Мол, он отчаянно стремился остаться на должности, потакал экстремистам в своей коалиции и израильскому электорату. Это приведет к негативным последствиям в Газе и помешает Израилю в вопросах безопасности, считает издание.

Еще одна проблема – угроза вторжения Хезболлы, которую поддерживает Иран. Нужен региональный план сдерживания, а для этого необходима поддержка США и других союзников, в частности, арабских государств Персидского залива, которых Нетаньяху отчуждает.

"Популярность Нетаньяху дома резко упала. Верховный суд Израиля отменил его противоречивую судебную реформу. Ради Израиля он должен уйти. Учитывая события 7 октября, его преемник не будет мягким по безопасности. Но более мудрый израильский лидер мог бы понять, что голод в Газе, анархия или бессрочная оккупация там и уменьшение американской поддержки не сделают Израиль более безопасным", – резюмирует The Economist.

Напомним, 7 октября 2023 ХАМАС начал вооруженный конфликт против Израиля. Это уже пятый эпизод противостояния между Газой и Израилем. Последний 27 октября начал наземную операцию на территории Газы по трем направлениям. В декабре 2023 года Совбез ООН одобрил резолюцию, призывающую к паузе в боевых действиях и увеличению гуманитарной помощи людям.

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