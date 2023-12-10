С начала вторжения ХАМАС в Израиль это стал уже второй разговор – первые переговоры прошли еще два месяца назад. Одной из тем стала напряженность в отношениях двух стран.

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Беседа Нетаньяху и Путина

Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху утром 10 декабря покинул заседание кабинета министров до его завершения – для разговора с Владимиром Путиным. Израильский политик вернулся только к концу собрания.

Разговор с российским президентом длился примерно 50 минут. Это их второй разговор с тех пор, как ХАМАС ворвался на территорию Израиля. Первая беседа состоялась 16 октября, то есть почти два месяца тому назад.

Переговоры Нетаньяху и Путина состоялись на фоне напряженности в отношениях двух стран. Премьер-министр Израиля выразил недовольство заявлениями российских официальных лиц в ООН и других форумах против Израиля. Также Израиль отметил, что сотрудничество России и Ирана опасно.

Путин и Ближний Восток