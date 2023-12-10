С начала вторжения ХАМАС в Израиль это стал уже второй разговор – первые переговоры прошли еще два месяца назад. Одной из тем стала напряженность в отношениях двух стран.
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Беседа Нетаньяху и Путина
Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху утром 10 декабря покинул заседание кабинета министров до его завершения – для разговора с Владимиром Путиным. Израильский политик вернулся только к концу собрания.
Разговор с российским президентом длился примерно 50 минут. Это их второй разговор с тех пор, как ХАМАС ворвался на территорию Израиля. Первая беседа состоялась 16 октября, то есть почти два месяца тому назад.
Переговоры Нетаньяху и Путина состоялись на фоне напряженности в отношениях двух стран. Премьер-министр Израиля выразил недовольство заявлениями российских официальных лиц в ООН и других форумах против Израиля. Также Израиль отметил, что сотрудничество России и Ирана опасно.
Путин и Ближний Восток
- Владимир Путин активизировался на Ближнем Востоке. В частности, 6 декабря он посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, а 7 декабря провел в Москве встречу с президентом Ирана. Политические эксперты убеждают, что нападение ХАМАС изменило геополитическую ситуацию в этом регионе, сделав невозможным сотрудничество ОАЭ и Израиля. В то же время образуется другое неестественное сочетание – Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран.
- До нападения ХАМАС Россию на Ближнем Востоке никто и не хотел видеть – она быстро теряла позиции. Страны начали двигаться на сближение с Западом, однако позиция по отношению к Палестину заставила их искать другого союзника. Путин вовремя появился там, предложив свои услуги.
- Саудовская Аравия никогда не доверяла Ирану, но Путин может убедить ее в том, что Запад ей не помогает и не поможет. Россия может предложить объединиться с ней и ее союзниками, включая Иран.