Чистый антисемитизм, – Нетаньяху возмущен решением Международного суда по Палестине
Международный уголовный суд постановил, что его юрисдикция распространяется на палестинские территории. Это вызвало возмущение в правительстве Израиля.
Источник:The Jerusalem Post
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает решение МУС (Международный уголовный суд) "извращенным правосудием".
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Что известно о решении МУС по Палестине
Международный уголовный суд постановил, что его юрисдикция распространяется на Сектор Газа и Западный берег реки Иордан.
- Это означает, что суд считает себя полномочным рассматривать дела о возможных военных преступлениях израильтян на этих палестинских территориях.
Как отреагировали в Израиле
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази еще раньше уверял, что Международный суд не может расследовать что-то в Палестине:
- Иначе он будет просто "политическим инструментом антиизраильской пропаганды".
Глава правительства Биньямин Нетаньяху 6 февраля также раскритиковал решение МУС.
Как премьер-министр Израиля, могу заверить: мы будем всеми силами бороться с этим извращением правосудия. Это откровенный антисемитизм,
– сказал он.
Интересно, что Израиль традиционно получил поддержку Белого дома. Там напомнили, что:
- Эта страна "не является участником Римского статута".
- А Палестина не является "суверенным государством – и не имеет права участвовать в организациях типа МКС".
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