Международный уголовный суд постановил, что его юрисдикция распространяется на палестинские территории. Это вызвало возмущение в правительстве Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает решение МУС (Международный уголовный суд) "извращенным правосудием".

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Что известно о решении МУС по Палестине

Международный уголовный суд постановил, что его юрисдикция распространяется на Сектор Газа и Западный берег реки Иордан.

Это означает, что суд считает себя полномочным рассматривать дела о возможных военных преступлениях израильтян на этих палестинских территориях.

Как отреагировали в Израиле

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази еще раньше уверял, что Международный суд не может расследовать что-то в Палестине:

Иначе он будет просто "политическим инструментом антиизраильской пропаганды".

Глава правительства Биньямин Нетаньяху 6 февраля также раскритиковал решение МУС.

Как премьер-министр Израиля, могу заверить: мы будем всеми силами бороться с этим извращением правосудия. Это откровенный антисемитизм,

– сказал он.

Интересно, что Израиль традиционно получил поддержку Белого дома. Там напомнили, что:

Эта страна "не является участником Римского статута".

А Палестина не является "суверенным государством – и не имеет права участвовать в организациях типа МКС".

Обратите внимание: современное государство Израиль создали в 1948 году, и это решение Организации объединенных наций не слишком хорошо восприняли арабские страны на Ближнем Востоке. Особенно острым является противостояние израильтян и палестинцев, ведь они считают своими одни и те же территории. Палестина же сейчас – частично признанное государство со статусом страны-наблюдателя в ООН.