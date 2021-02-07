Відвертий антисемітизм, – Нетаньяху обурений рішенням Міжнародного суду щодо Палестини
Міжнародний кримінальний суд постановив, що його юрисдикція поширюється на палестинські території. Це викликало обурення в уряді Ізраїлю.
Джерело:The Jerusalem Post
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вважає рішення МКС (Міжнародного кримінального суду) "збоченим правосуддям".
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Що відомо про рішення МКС щодо Палестини
Міжнародний кримінальний суд постановив, що його юрисдикція поширюється на Сектор Гази й Західний берег річки Йордан.
- Це означає, що суд вважає себе повноважним розглядати справи про можливі військові злочини ізраїльтян на цих палестинських територіях.
Як відреагували в Ізраїлі
Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі ще раніше запевняв, що Міжнародний суд не може розслідувати щось у Палестині:
- Інакше він буде просто "політичним інструментом антиізраїльської пропаганди".
Глава уряду Біньямін Нетаньяху 6 лютого також розкритикував рішення МКС.
Як прем'єр-міністр Ізраїлю, можу запевнити: ми будемо всіма силами боротися з цим збоченням правосуддя. Це відвертий антисемітизм,
– сказав він.
Цікаво, що Ізраїль традиційно отримав підтримку Білого дому. Там нагадали, що:
- Ця країна "не є учасником Римського статуту".
- А Палестина не є "суверенною державою – тож і не має права брати участь в організаціях на кшталт МКС".
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