Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов

Самая большая в мире стриминговая платформа Netflix отказалась транслировать 20 российских государственных телеканалов. Решение приняли в результате вторжения России в Украину.

В декабре Роскомнадзор добавил Netflix в свой список "аудиовизуальных услуг", которые с 1 марта должны соответствовать новому требованию размещения до 20 местных новостей, спортивных и развлекательных каналов.

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По данным Moscow Times, это Первый канал, НТВ и Спас, канал, которым управляет Русская православная церковь. Закон распространяется на любой аудиовизуальный сервис, охватывающий более 100 тысяч подписчиков.

Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис,

– сказал представитель Netflix.

В прошлом году Роскомнадзор (российский орган контроля и цензуры) включил сервис в список "аудиовизуальных сервисов", поскольку платформой ежедневно пользуются более 100 тысяч россиян.

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