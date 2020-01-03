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      Нетрезвая журналист вела репортаж с "Забега трезвости": видео

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      В Беларуси журналистку обвинили в том, что нетрезвой вышла в эфир / скриншот

      В Беларуси журналиста местного издания Елену Козлову обвинили в том, что она нетрезвой включилась в прямой эфир. Девушка не могла собраться с мыслями, читала текст с листочка, а в итоге и вовсе не смогла разобрать, что же там написано.

      Инцидент произошел в эфире белорусского телеканала СТВ.

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      Курьеза ситуации добавляет тот факт, что предположительно нетрезвая журналистка вела репортаж с "Забега трезвости". В нем она, в частности, рассказывала об открытии "гавналижних трасс".

      Она начинала говорить во время, когда в эфире еще были синхроны посетителей забега. Тогда она прерывалась и снова начинала повторять ранее сказанные фразы.

      В конце она просто забыла, что должна была говорить, а с листочка прочитать уже не смогла. В итоге студия просто прервала включение журналистки "под мухой".

      Предположительно нетрезвая журналистка в эфире белорусского телеканала: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Беларуси Медиа Журналисты Курьезные новости Алкоголь
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