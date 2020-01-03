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      Нетвереза журналістка вела репортаж з "Забігу тверезості": відео

      1084 Читать новость на русском
      У Білорусі журналістку звинуватили у тому, що нетверезою вийшла в ефір / скріншот

      У Білорусі журналістку місцевого видання Олену Козлову звинуватили у тому, що вона нетверезою включилася у прямий ефір. Дівчина не могла зібратися з думками, читала текст з листочка, а у підсумку і зовсім не змогла розібрати, що ж там написано.

      Інцидент трапився в ефірі білоруського телеканалу СТВ.

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      Курйозності ситуації додає той факт, що імовірно нетвереза журналістка саме вела репортаж з "Забігу тверезості". У ньому вона, зокрема, розповідала про відкриття "гавналижних трас".

      Вона починала говорити у час, коли в ефірі ще були синхрони відвідувачів забігу. Тоді вона переривалася і знову починала повторювати раніше сказані фрази.

      У кінці вона просто забула, що мала говорити, а з листочка вже прочитати не змогла. У підсумку студія просто перервала включення журналістки "під мухою".

      Імовірно нетвереза журналістка в ефірі білоруського телеканалу: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Курйозні новини Журналісти Медіа Новини Білорусі Алкоголь
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