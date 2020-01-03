Нетвереза журналістка вела репортаж з "Забігу тверезості": відео
У Білорусі журналістку місцевого видання Олену Козлову звинуватили у тому, що вона нетверезою включилася у прямий ефір. Дівчина не могла зібратися з думками, читала текст з листочка, а у підсумку і зовсім не змогла розібрати, що ж там написано.
Інцидент трапився в ефірі білоруського телеканалу СТВ.
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Курйозності ситуації додає той факт, що імовірно нетвереза журналістка саме вела репортаж з "Забігу тверезості". У ньому вона, зокрема, розповідала про відкриття "гавналижних трас".
Вона починала говорити у час, коли в ефірі ще були синхрони відвідувачів забігу. Тоді вона переривалася і знову починала повторювати раніше сказані фрази.
У кінці вона просто забула, що мала говорити, а з листочка вже прочитати не змогла. У підсумку студія просто перервала включення журналістки "під мухою".
Імовірно нетвереза журналістка в ефірі білоруського телеканалу: дивіться відео
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