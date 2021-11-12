На место происшествия выехал экипаж полиции. Правоохранителям удалось догнать маршрутку, однако 61-летний водитель проигнорировал сигнал об остановке.
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Вместо того чтобы притормозить, нетрезвый водитель нажал на газ. Проехать далеко ему не удалось, поскольку полицейским удалось его остановить.
Водитель притворялся пассажиром
Шофер не растерялся и притворился пассажиром. Он пересел в салон и сделал вид, что спит.
Нагрудная патрульная камера записала курьезный диалог, который состоялся с псевдопассажиром. В ответ на иронический вопрос полицейского о том, как ему спится в маршрутке, водитель заявил "Нормально".
Когда его спросили, почему он проигнорировал проблесковые маячки и сирену и не остановил транспортное средство, тот сделал вид, что не понимает. "Что мигает? Да у нас и солнце мигает, и все мигает, и что теперь?", – прокомментировал водитель.
Наконец, нарушителя правил дорожного движения таки задержали и он признался, что выпил за рулем. На него составили админпротоколы по двум статьям – отказ остановиться по требованию полиции и нежеланию пройти тест на содержание алкоголя в крови. Его также отстранили от работы водителем.
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