На место происшествия выехал экипаж полиции. Правоохранителям удалось догнать маршрутку, однако 61-летний водитель проигнорировал сигнал об остановке.

Обратите внимание Водитель киевской маршрутки смотрит ютуб во время движения: видео момента

Вместо того чтобы притормозить, нетрезвый водитель нажал на газ. Проехать далеко ему не удалось, поскольку полицейским удалось его остановить.

Водитель притворялся пассажиром

Шофер не растерялся и притворился пассажиром. Он пересел в салон и сделал вид, что спит.

Нагрудная патрульная камера записала курьезный диалог, который состоялся с псевдопассажиром. В ответ на иронический вопрос полицейского о том, как ему спится в маршрутке, водитель заявил "Нормально".

Когда его спросили, почему он проигнорировал проблесковые маячки и сирену и не остановил транспортное средство, тот сделал вид, что не понимает. "Что мигает? Да у нас и солнце мигает, и все мигает, и что теперь?", – прокомментировал водитель.

Справка. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за вождение в нетрезвом состоянии водителю маршрутки грозит штраф до 230 тысяч гривен или лишение водительских прав на срок до 2 лет.

Наконец, нарушителя правил дорожного движения таки задержали и он признался, что выпил за рулем. На него составили админпротоколы по двум статьям – отказ остановиться по требованию полиции и нежеланию пройти тест на содержание алкоголя в крови. Его также отстранили от работы водителем.

Курьезы с водителями автобусов: последние новости