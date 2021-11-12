На місце події виїхав екіпаж поліції. Правоохоронцям вдалося наздогнати маршрутку, однак 61-річний водій проігнорував сигнал про зупинку.

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Замість того, щоб пригальмувати, нетверезий водій натиснув на газ. Проїхати далеко йому не вдалося, оскільки полісменам таки вдалося його зупинити.

Водій вдавав із себе пасажира

Керманич не розгубився і прикинувся пасажиром. Він пересів у салон та вдав, що спить.

Нагрудна камера патрульного записала курйозний діалог, який відбувся з псевдопасажиром. У відповідь на іронічне запитання правоохоронця про те, як йому спиться в маршрутці, водій заявив "Нормально".

Коли його запитали, чому він проігнорував проблискові маячки та сирену й не зупинив транспортний засіб, той вдав, що не розуміє. "Шо мига? Та в нас і сонце мигає, і все мигає, і шо тепер?", – прокоментував водій.

Довідка. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за водіння у нетверезому стані керманичу маршрутки загрожує штраф до 230 тисяч гривень або позбавлення водійських прав на термін до 2 років.

Зрештою, порушника правил дорожнього руху таки затримали і він зізнався, що випив за кермом. На нього склали адмінпротоколи за двома статтями – відмову зупинитися на вимогу поліції та небажання пройти тест на вміст алкоголю в крові. Його також відсторонили від роботи водієм.

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