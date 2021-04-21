В "Слуге народа" прокомментировали риторику президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По мнению председателя партии Александра Корниенко, она свидетельствует о том, что у Кремля нет решений по расширению агрессии против Украины.

Корниенко отметил, что в своем послании Путин прямо не прокомментировал их военное присутствие у границ Украины. Однако то, что он говорил, было довольно угрожающим.

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Путин говорил, что Россия будет жестко реагировать на угрозы

Намеки на то, что Россия будет жестко реагировать на угрозы, которые сама же считает угрозами. Он говорил о "красных линиях", которые Москва будет определять сама. Такая риторика на фоне максимальной неконкретности Путина свидетельствует о том, что у России, в крайнем случае, нет решений о расширении агрессии,

– заметил нардеп.

Угроза со стороны России у украинских границ действительно сохраняется, говорит Корниенко, Это факт, который понимают не только в Киеве, но и международные партнеры. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" уверен, что такой единодушной поддержки в 2014 году Украина не имела.

В России – масштабные внутренние проблемы

Также политик обратил внимание на то, сколько времени Путин посвятил социальным и финансовым вопросам России. Это позволяет предположить, насколько масштабны проблемы государства-агрессора.

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Это государство точно не может себе позволить тратить миллиарды долларов на агрессивную внешнюю политику и военные приготовления. Но именно из-за масштаба социальных и финансовых проблем продолжит запугивать как соседние народы, так и собственное общество, тратя на это ресурсы,

– добавил Корниенко.

Важно! В "Слуге народа" отмечают, что Украина не отходит от своего приоритета – решения конфликта на Донбассе дипломатическим путем.

Коротко об обращении Путина к Федеральному собранию: