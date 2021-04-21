В России нет решения по расширению агрессии, – Корниенко об обращении Путина
В "Слуге народа" прокомментировали риторику президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По мнению председателя партии Александра Корниенко, она свидетельствует о том, что у Кремля нет решений по расширению агрессии против Украины.
Источник:Интерфакс-Украина
Корниенко отметил, что в своем послании Путин прямо не прокомментировал их военное присутствие у границ Украины. Однако то, что он говорил, было довольно угрожающим.
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Путин говорил, что Россия будет жестко реагировать на угрозы
Намеки на то, что Россия будет жестко реагировать на угрозы, которые сама же считает угрозами. Он говорил о "красных линиях", которые Москва будет определять сама. Такая риторика на фоне максимальной неконкретности Путина свидетельствует о том, что у России, в крайнем случае, нет решений о расширении агрессии,
– заметил нардеп.
Угроза со стороны России у украинских границ действительно сохраняется, говорит Корниенко, Это факт, который понимают не только в Киеве, но и международные партнеры. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" уверен, что такой единодушной поддержки в 2014 году Украина не имела.
В России – масштабные внутренние проблемы
Также политик обратил внимание на то, сколько времени Путин посвятил социальным и финансовым вопросам России. Это позволяет предположить, насколько масштабны проблемы государства-агрессора.
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Это государство точно не может себе позволить тратить миллиарды долларов на агрессивную внешнюю политику и военные приготовления. Но именно из-за масштаба социальных и финансовых проблем продолжит запугивать как соседние народы, так и собственное общество, тратя на это ресурсы,
– добавил Корниенко.
Коротко об обращении Путина к Федеральному собранию:
- Президент России Владимир Путин 21 апреля выступил с речью к Федеральному собранию.
- Во время своего обращения он затронул тему Украины. Однако ни слова об эскалации ситуации на Донбассе и стягивании российских войск к украинским границам он не сказал.
- Зато глава Кремля вспомнил об экс-президенте Викторе Януковиче. Мол, Лукашенко и Януковича в свое время хотели убить.
- Глава государства-агрессора также упрекнул Европу, которая не реагировала, когда в Украине происходил "государственный переворот".
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