У "Слузі народу" прокоментували риторику президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. На думку голови партії Олександра Корнієнка, вона свідчить про те, що у Кремля немає рішень щодо розширення агресії проти України.

Корнієнко наголосив, що у своєму послання Путін прямо не прокоментував їх військову присутність біля кордонів України. Проте те, що він казав, було досить загрозливим.

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Путін казав, що Росія жорстко реагуватиме на загрози

Натяки на те, що Росія буде жорстко реагувати на загрози, які сама ж вважає погрозами. Він говорив про" червоні лінії", які Москва буде визначати сама. Така риторика на фоні максимальної неконкретності Путіна свідчить про те, що у Росії, в крайньому разі, немає рішень про розширення агресії ,

– зауважив нардеп.

Загроза з боку Росії біля українських кордонів дійсно зберігається, каже Корнієнко, Це факт, який розуміють не лише у Києві, а й міжнародні партнери. Заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що такої одностайної підтримки у 2014 році Україна не мала.

У Росії – масштабні внутрішні проблеми

Також політик звернув увагу на те, скільки часу Путін присвятив соціальним та фінансовим питанням Росії. Це дозволяє припустити, наскільки масштабні проблеми держави-агресора.

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Ця держава точно не може собі дозволити витрачати мільярди доларів на агресивну зовнішню політику і військові приготування. Але саме через масштаб соціальних і фінансових проблем продовжить залякувати, як сусідні народи, так і власне суспільство, витрачаючи на це ресурси,

– додав Корнієнко.

Важливо! У "Слузі народу" наголошують, що Україна не відходить від свого пріоритету – вирішення конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом.

Коротко про звернення Путіна до Федеральних зборів: