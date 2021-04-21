У Росії нема рішення щодо розширення агресії, – Корнієнко про звернення Путіна
У "Слузі народу" прокоментували риторику президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. На думку голови партії Олександра Корнієнка, вона свідчить про те, що у Кремля немає рішень щодо розширення агресії проти України.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Корнієнко наголосив, що у своєму послання Путін прямо не прокоментував їх військову присутність біля кордонів України. Проте те, що він казав, було досить загрозливим.
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Путін казав, що Росія жорстко реагуватиме на загрози
Натяки на те, що Росія буде жорстко реагувати на загрози, які сама ж вважає погрозами. Він говорив про" червоні лінії", які Москва буде визначати сама. Така риторика на фоні максимальної неконкретності Путіна свідчить про те, що у Росії, в крайньому разі, немає рішень про розширення агресії ,
– зауважив нардеп.
Загроза з боку Росії біля українських кордонів дійсно зберігається, каже Корнієнко, Це факт, який розуміють не лише у Києві, а й міжнародні партнери. Заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що такої одностайної підтримки у 2014 році Україна не мала.
У Росії – масштабні внутрішні проблеми
Також політик звернув увагу на те, скільки часу Путін присвятив соціальним та фінансовим питанням Росії. Це дозволяє припустити, наскільки масштабні проблеми держави-агресора.
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Ця держава точно не може собі дозволити витрачати мільярди доларів на агресивну зовнішню політику і військові приготування. Але саме через масштаб соціальних і фінансових проблем продовжить залякувати, як сусідні народи, так і власне суспільство, витрачаючи на це ресурси,
– додав Корнієнко.
Коротко про звернення Путіна до Федеральних зборів:
- Президент Росії Володимир Путін 21 квітня виступив з промовою до Федеральних зборів.
- Під час свого звернення він зачепив тему України. Проте жодного слова про ескалацію ситуації на Донбасі та стягнення російських військ до українських кордонів він не сказав.
- Натомість глава Кремля згадав про експрезидента Віктора Януковича. Мовляв, і Лукашенка, і Януковича у свій час хотіли вбити.
- Глава держави-агресора також дорікнув Європі, яка не реагувала, коли в Україні відбувався "державний переворот".
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