Другой Львов: куда идут львовяне, когда хотят убежать от туристов

Во Львове давно привыкли к толпам туристов. В пиковые сезоны центральные улицы гудят от экскурсий, а заведения в центре превращаются в поле боя за свободный столик. И конечно бывают дни, когда хочется тишины и без толпы, просто побыть в городе для себя, с семьей или в компании друзей.

Львовяне давно знают маршруты и локации, где спокойнее, меньше шума и больше пространства. Там можно пройтись без толкотни, посидеть на траве, выпить вкусного кофе без очереди. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Duck's Lake

Еще несколько лет назад эта локация была малоизвестным зеленым пятном на карте где-то между улицами Стрыйской и Науковой. Сегодня же это первая во Львове бизнес-набережная. Это проект, соединивший в себе природу и урбанистику в локации, получившейся чрезвычайно живой.

Здесь вы найдете озеро с утками, зеленые лужайки, тропы для прогулок, рыбаков и популярные львовские заведения, среди которых Bad Boy, "Реберня", Egersund, "Файні Льоди", La Luche. А совсем рядом расположены топовые детские локации – Музей науки и Dragon Park.

Летом здесь часто устраивают пикники и ивенты. Но даже в людные дни здесь хватает пространства. Все благодаря грамотному зонированию и большой территории.

Duck's Lake – это такое особое место, которое львовяне выбирают и для романтического ужина, и для семейного времени с детьми, и для работы с ноутбуком.



Атмосфера на Duck's Lake / Фото Duck's Lake

Стрыйский парк

Это настоящая зеленая легенда Львова за пределами привычных туристических маршрутов. Когда местные устают от жары и шума центра города, они идут на прогулку или пикник в Стрыйский парк.

Площадь парка более 50 гектаров, а его история начинается с конца 19 века. Сегодня парк состоит из:

нижней и верхней террас,

прогулочных аллей,

лесной части.

На нижней террасе вы найдете озеро с лебедями, утками и фонтанчиком в центре. А немного дальше – настоящую оранжерею с пальмами, фикусами, агавой и озером с рыбками. Такой себе мини ботанический сад посреди парка. Далее парк переходит в лесную часть – идеальное место для прогулки в одиночестве.

Верхняя часть парка уже больше об архитектуре и планировании. Ведь именно здесь проходила известная во Львове Краевая выставка. Для ее нужд возвели более 100 павильонов, часть которых можно увидеть в парке и сегодня, а также запустили электрический трамвай.



Живописный Стрыйский парк / Фото Yevheniya

Здесь вы найдете зоны с детскими площадками, фонтан Ивасик Телесик и огромный корт с мороженым. А совсем рядом с выходом из парка расположены кампусы УКУ. Особенно внимание привлекает современный центр имени Митрополита Андрея Шептицкого, объединивший библиотеку, учебные аудитории, культурное пространство и кафе.

Также в Стрыйском парке работает известная в городе Детская железная дорога. Она начинает работу в теплый сезон и каждый раз вызывает всплеск радости у детей и ностальгии у взрослых. Поезд Ветерок курсирует по петле, охватывая центра часть парка.

Fest Republic

Это пространство на территории бывшего завода, ставшее одной из самых свободных локаций Львова. Здесь хватает места и для вечеринок, и для искусства, и для книжных фестивалей.

Именно здесь ежегодно проходят популярные фестивали – Craft Beer & Vinyl Festival, Coffee, Books & Vintage, Urban Forun, Faine Misto и другие.

Локация работает и за пределами фестивалей. Можно прийти на концерт, вечеринку, выпить крафтового пива или кофе, или посидеть в "Реберне" без очередей.

Концерт на территории Fest Republic

Шевченковский Гай

Если местным хочется покоя, они сворачивают с центральных улиц и поднимаются к Шевченковскому Гаю. Это особый музей под открытым небом на территории парка Вознесения, где на 84 гектарах собраны деревянные дома из разных уголков запада Украины, церкви, мельница и тому подобное.

Для львовян это не просто музей – это настоящий центр культурной памяти города. Обязательное место для посещения на Пасху, ведь именно здесь организуют традиционное празднование с гаивками, мастер-классами, музыкой и народными забавами. Рождественские действа здесь не менее атмосферные: с вертепами, колядками и угощениями пампушками.

В 2024 году наконец завершили строительство современного информационно-образовательного центра. Просторное здание с выставочным залом, детским пространством, конференц-залом, музейным магазином. И, конечно, уютным кафе, где можно взять что-то теплое и ароматное прежде чем начать свою прогулку.



Празднование в Шевченковском Гаю / Фото Шевченковского гая

Lem Station

Прекрасный пример ревитализации пространства. Речь о бывшем трамвайном депо на пересечении улиц Сахарова и Витовского. Место, соединившее прошлое с будущим: индустриальная архитектура конца 19 века вместе с современным коворкингом, выставочными залами, залами для лекций и площадью с муралом Станислава Лема, одного из самых известных писателей фантастов в мире.

Lem Station – это не просто место для работы или событий. Здесь постоянно проходят конференции, мастер-классы, вечеринки, ярмарки и показы.

На территории работают сразу два заведения, которые очень любят львовяне: Cheese Bakery с самыми известными во Львове чизкейками и завтраками и кафе Black Honey.



Переделанное старое трамвайное депо во Львове / Фото Lem Station

Львов имеет много интересных мест и не все найдете в туристических путеводителях. Именно они показывают город таким, каким его видят и любят сами жители. Дайте себе шанс открыть их.