Неудобная для России правда: Кремль наконец-то определился с тактикой

Российские оккупанты поливают огнем мирные села на Донбассе. Кремль, похоже, определился с тактикой и направлением своих действий. Дальше на украинском.

Вони кажуть, що йдуть, а самі цинічно залишаються на позиціях. Мовиться про російські війська та техніку, кількість якої не лише не зменшилась за останні кілька днів, а й навіть збільшилась щонайменше на 7 тисяч особового складу.

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У цій ситуації хтось скаже цинізм, а я скажу – у цьому вся Росія. Але і це ще не все. Не названий чиновник Білого дому, який дав коментар Associated Press, заявив, що Росія ще й помітно збільшила кількість хибних заяв, які Кремль може використати як привід для вторгнення.

Що це за заяви?

Якби ми говорили з вами кілька днів тому, я би могла пофантазувати, що "доблесні ополченци" можуть "абсолютно випадково" натрапити на безіменні могили мирних жителів, нібито вбитих українськими силами, і через це почати наступ на Україну.

Хоча, стійте, це вже не фантазія, а реальність.

Ну, принаймні, так стверджує слідчий комітет Росії, який порушив проти України кримінальну справу через нібито жорстоке поводження з цивільним населенням та використання летальної зброї проти цивільних на Донбасі. Самі могили вони нібито знайшли ще у 2021 році.

Або, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю. Моє улюблене, про те, що Захід посилає "підпільників", щоб вбивати українців. Але й самі українці не відстають, вбивають своїх, щоб чужі боялися.

Кремль, здається, визначився з тактикою і напрямком своїх дій.

Загострення 17 лютого

Від самого ранку 17 лютого, незаконні збройні формування, тільки те і робили, що поливали майже всю лінію розмежування з артилерії у Луганській області. Обстріл розпочався о 9 ранку і то затихав, то починався знову протягом всього дня.

Що має на увазі представник Донецької області у ТКГ, Денис Казанський, коли говорить про інтенсивність 2017 – 2019 років. Про те, що під час обстрілів, один із снарядів пробив стіну потрапив в ліцей, інший у дитячий садок. І там, і там були в цей час діти. І такого не було вже дуже давно.

За попередніми даними, троє працівників закладу, – сторож, прачка та помічниця вихователя, – зазнали контузії. Нині вони перебувають у лікарні у шоковому стані.

Попередньо, діти не постраждали, мається на увазі, що фізично вони неушкоджені, але вони точно цього не забудуть. Але не забудемо цього і ми.



Окупанти обстріляли дитсадок / Фото з твітеру "Повернись живим"

Юрій Кочевенко, офіцер Збройних сил України, розповів, що першими на місці події опинилися наші бойові медики, які забезпечили евакуацію і дітей, і поранених. Тому хай тепер ворог не дивується такій їх емоційній відповіді, на те, що вони там побачили.

Також внаслідок вибуху в приміщенні було вибито шибки, а цеглу розкидало по всій кімнаті. Ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту нині без електроживлення. Військовослужбовці Операції Об'єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Повний випуск "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 01:35 хвилини)

Незручна для Росії правда

Відразу Україна запросила режим "тиші", але відповіді від окупантів ми не отримали досі. Певно зайняті більш нагальними справами, байки складають. Стараються тільки дарма, бо жоден лідер, жодної цивілізованої країни – їм більше не повірить, бо знає правду.

І цю незручну для Росії правду почали обговорювати вже у Брюсселі.

Там стартувала неформальна зустріч Європейської Ради – лідерів країн Євросоюзу – щодо напруги довкола України, яка з міркувань конфіденційності проходить в закритому режимі і навіть без електронних пристроїв.

Однак уже через день за запитом України через незвичайну військову активність Росії біля її кордонів, спеціальне засідання 18 лютого проведе ОБСЄ.

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І, як і очікувалося, Росія сказала, що не буде брати у ньому участі. То й таке, у нас буде більше часу для виступу. Бо нам дійсно є що сказати. До речі, є нам що сказати не лише про Росію.

Роль Білорусі

Бо свого слова не тримає і Білорусь, замість того, щоби завершувати свої навчання "Союзна рішучість-2022" і потихеньку грузити техніку у залізничні вагони, вони навпаки розгорнули понтонний міст через річку Прип'ять.

Це – 6,5 кілометра від кордону з Україною. Звісно, це все ще територія Білорусі, але це вже перетин нашої зони комфорту.

Це ніби ви розмовляєте з малознайомою людиною, а вона підійшла до вас ближче ніж на 30 сантиметрів. Так що ви відчуваєте її подих на своєму обличчі. Звісно, це ще не наступ на вас, вона ще не завдала удару, але стояти так – вже доволі не комфортно.

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Ще один момент, про який я думаю теж хочу сказати. Це те, що поки нам тут міністр закордонних справ Білорусі розповідав, що тільки навчання завершаться, російські військові поїдуть додому.

Нова заява Лаврова

На політичну арену вийшов глава МЗС Росії Лавров і заявив: "не поспішайте нас хоронити", в сенсі – проводжати додому, бо він не знає, чи ескалація закінчиться навколо України 20 лютого, чи ні, бо це залежить вже не від Росії.

Не знаю, чи помічає це Лукашенко, але мені здається, що російські війська там вже поселились.

Що, до слова, влітає російській економіці у копієчку, і нас це не може не тішити. Чим більше вони витратять на підготовку до війни, тим менше у них залишиться і сил, і грошей на саму війну і на зарплати, і пенсії росіянам, а тим, очевидно, це не сподобається.