Неумный Лукашенко решил повторить повторить "подвиг" Захарченко

Лукашенко заявил, что может победить Украину за 3 дня и готов признать оккупированные территории, если это одобрит Путин. Что стоит за громкими словами, читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Пустословие ради похвалы

Он (Лукашенко – 24 канал) – очень неумный. Я не думаю, что Путин через него что-то транслирует. Маловероятно.

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Это личная инициатива, желание Лукашенко услужить Путину. Не знаю, насколько это нужно Путину – такая довольно неуклюжая попытка.

Александр Лукашенко грозит Украине, надеясь, что этим задобрит Путина / Фото Gety Images

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