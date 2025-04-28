Об этом в своем телеграмм-канале рассказал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, сообщает 24 Канал.

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Что известно о неуважении к участнице боевых действий в Чернигове

В обращении военнослужащей говорится, что после входа в троллейбус она показала кондуктору свое удостоверение участника боевых действий. На это он ответил, что ей нужна льготная карточка и отметил, что она бесплатная.

Защитница объяснила, что она не местная и не может сейчас ее оформить. Военнослужащая сказала кондуктору, что она из Хмельницкой области, на что он ответил "Что? И там воюют?" И начал насмехаться над ней, показывая на нее другим пассажирам.

На прошлой неделе случилась недопустимая ситуация, когда кондуктор троллейбуса отказал в бесплатном проезде защитнице Украины. На языке врага откровенно насмехался над ее удостоверением участника боевых действий,

– подчеркнул Брижинский.

Он отметил, что кондуктор нарушил законодательство и распоряжение городской администрации.

Начальник военной администрации отметил, что подобные случаи пренебрежения к защитникам Украины недопустимы. Он направил письмо начальнику управления транспорта городского совета с требованием провести расследование и наказать работника, который нарушил права защитницы Украины.

К слову, 18 апреля подростки жестко напали на военного в Киеве. Его повалили на землю и били ногами. Нарушителей арестовали – суд назначил несовершеннолетним домашний арест.