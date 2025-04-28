Про це у своєму телеграм-каналі розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про неповагу до учасниці бойових дій в Чернігові

У зверненні військовослужбовиці йдеться, що після входу до тролейбуса вона показала кондуктору своє посвідчення учасника бойових дій. На це він відповів, що їй потрібна пільгова картка та наголосив, що вона безкоштовна.

Захисниця пояснила, що вона не місцева та не може зараз її оформити. Військовослужбовиця сказала кондуктору, що вона з Хмельницької області, на що він відповів "Що? І там воюють?" І почав насміхатися з неї, показуючи на неї іншим пасажирам.

На минулому тижні трапилася неприпустима ситуація, коли кондуктор тролейбуса відмовив у безоплатному проїзді захисниці України. Мовою ворога відверто насміхався з її посвідчення учасника бойових дій,

– підкреслив Брижинський.

Він зауважив, що кондуктор порушив законодавство та розпорядження міської адміністрації.

Начальник військової адміністрації наголосив, що подібні випадки зневаги до захисників України є неприпустимими. Він направив лист начальнику управління транспорту міської ради з вимогою провести розслідування та покарати працівника, який порушив права захисниці України.

До слова, 18 квітня підлітки жорстко напали на військового в Києві. Його повалили на землю та били ногами. Порушників заарештували – суд призначив неповнолітнім домашній арешт.