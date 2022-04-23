Неважно, где будет трибунал, важно, скольким дадут долгий срок за решеткой, – Зеленский

Во время пресс-конференции 23 апреля журналистка спросила у Владимира Зеленского, какой механизм трибунала он видит для россиян, виновных в военных преступлениях в Украине.

Глава государства заявил, что ему все равно, какой это будет трибунал. Поскольку главное не название, а результат.

Важно Россия пустила в Одессу 7 ракет, погибли 8 человек, – Зеленский

Он хочет, чтобы максимальное количество людей получило самое суровое наказание.

Мне все равно как называется трибунал. Меня интересует результат и всех нас, граждан Украины, интересует результат. Будет это Гаага, будет это Украина, будут другие процессы… Честно вам скажу, откровенно – не в названии дело. Дело в количестве лет и в количестве людей. Какому количеству людей дадут большое количество лет за решеткой. Вот и все,

– сказал президент.

Зеленский считает, что будет международный трибунал

Владимир Зеленский рассказал, что Генеральный прокуратор работает с европейскими партнерами, создаются совместные следственные группы, есть общие цели. Многие страны продолжают приобщаться к этому процессу, ведь все хотят наказать виновных.

Полагаем, что будет международный трибунал. Полагаем, что будет в нем результат. Процесс идет. Я вижу такую большую поддержку в этом направлении,

– заметил Зеленский.

Трансляция пресс-конференции Зеленского 23 апреля: смотрите онлайн