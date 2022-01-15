Невероятная посадка "Мрии" в Польше: показали видео из кабины самолета

Украинский самолет Ан-225" Мрия " красиво приземлился в Польше. Он смог совершить посадку, "разрезая" густой туман. Недавно появилось еще и видео из кабины самолета.

Посадку "Мрия" совершила в аэропорту города Жешув. За ней наблюдали десятки людей.

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Блестящее приземление "Мрии"

Когда самолет приземлялся, вокруг был густой туман. Из-за него взлетно-посадочная полоса стала виднеться лишь в последний момент. Несмотря на то, что борт снижался в условиях очень плохой видимости, пилотам удалось успешно посадить самолет.

За приземлением наблюдали множество людей. Они увидели самолет за мгновение до того, как он коснулся земли.

Пилот оставался спокойным

В сети обнародовали видео из кабины пилота. Оно доказывает, что он почти ничего не видел до приземления. При этом пилот оставался спокойным и по алгоритму совершал посадку.

Смотрите видео приземления "Мечты" из кабины пилота:

Люди наблюдают за приземлением, смотрите видео:

Что известно про "Мрию"

Это самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет. Он может переносить до 250 тонн.

Создал самолет КБ "Антонов" в конце 1980-х годов.

Еще в ноябре 2004 года украинскую "Мрию" внесли в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

Например, в 1989 году "Мрия" с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установил 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.

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