Невероятная посадка "Мрии" в Польше: показали видео из кабины самолета
Источник:фейсбук Вадима Лукашевича
Украинский самолет Ан-225" Мрия " красиво приземлился в Польше. Он смог совершить посадку, "разрезая" густой туман. Недавно появилось еще и видео из кабины самолета.
Посадку "Мрия" совершила в аэропорту города Жешув. За ней наблюдали десятки людей.
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Блестящее приземление "Мрии"
Когда самолет приземлялся, вокруг был густой туман. Из-за него взлетно-посадочная полоса стала виднеться лишь в последний момент. Несмотря на то, что борт снижался в условиях очень плохой видимости, пилотам удалось успешно посадить самолет.
За приземлением наблюдали множество людей. Они увидели самолет за мгновение до того, как он коснулся земли.
Пилот оставался спокойным
В сети обнародовали видео из кабины пилота. Оно доказывает, что он почти ничего не видел до приземления. При этом пилот оставался спокойным и по алгоритму совершал посадку.
Смотрите видео приземления "Мечты" из кабины пилота:
Люди наблюдают за приземлением, смотрите видео:
Что известно про "Мрию"
- Это самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет. Он может переносить до 250 тонн.
- Создал самолет КБ "Антонов" в конце 1980-х годов.
- Еще в ноябре 2004 года украинскую "Мрию" внесли в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.
- Например, в 1989 году "Мрия" с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установил 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.
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