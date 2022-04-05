Невероятное мастерство: пограничники сбили из автоматов вражеский беспилотник

Украинские военные защищают нашу землю не только от оккупантов, но и от их техники. Наши герои могут ликвидировать вражеские БПЛА из любого оружия.

Российские оккупанты пытались осуществить разведку на Донетчине с помощью беспилотника. Долго их аппарат не летал.

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Сбитый беспилотник

Наши пограничники сбили вражеский БПЛА, который должен был совершить разведку. Защитники Украины сбили беспилотник из стрелкового оружия.

Фото сбитого беспилотника:

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