Невероятное мастерство: пограничники сбили из автоматов вражеский беспилотник
5 апреля 2022 , 20:54Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Украинские военные защищают нашу землю не только от оккупантов, но и от их техники. Наши герои могут ликвидировать вражеские БПЛА из любого оружия.
Российские оккупанты пытались осуществить разведку на Донетчине с помощью беспилотника. Долго их аппарат не летал.
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Сбитый беспилотник
Наши пограничники сбили вражеский БПЛА, который должен был совершить разведку. Защитники Украины сбили беспилотник из стрелкового оружия.
Фото сбитого беспилотника:
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