Журналисты 24 канала спросили у родных защитников, что бы они хотели сказать своим любимым сейчас, если бы имели хотя бы минутку разговора.

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Щемящее обращение

Невеста одного из бойцов Анна щемяще обратилась к своему будущему мужу. Она подчеркнула, что Украина ждет своих героев, за них сражаются.

Я люблю тебя больше всего на свете, живу тобой. Помни, это не будет продолжаться вечно,

– сказала девушка.

Она рассказала, что с родными все хорошо. Все постоянно спрашивают о защитнике и передают приветы.

"У меня уже так много планов, что нам стоит сделать. Мыслями рядом с тобой всегда. Ты – лучшее, что случалось со мной в жизни. Обнимаю сквозь сотни километров. Люблю и безгранично горжусь тобой", – подытожила Анна.

40 дней от трагедии в Еленовке

Ночью 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в Еленовке, которая сейчас используется как место для содержания украинских военнопленных, произошел сильный взрыв.

В помещении находились пленные защитники Мариуполя. По сообщению российских источников, около 40 украинцев были убиты. Между тем, ни один "сотрудник" колонии не пострадал.

Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием.

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