Журналисты 24 канала спросили у родных защитников, что бы они хотели сказать своим любимым сейчас, если бы имели хотя бы минутку разговора.
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Щемящее обращение
Невеста одного из бойцов Анна щемяще обратилась к своему будущему мужу. Она подчеркнула, что Украина ждет своих героев, за них сражаются.
Я люблю тебя больше всего на свете, живу тобой. Помни, это не будет продолжаться вечно,
– сказала девушка.
Она рассказала, что с родными все хорошо. Все постоянно спрашивают о защитнике и передают приветы.
"У меня уже так много планов, что нам стоит сделать. Мыслями рядом с тобой всегда. Ты – лучшее, что случалось со мной в жизни. Обнимаю сквозь сотни километров. Люблю и безгранично горжусь тобой", – подытожила Анна.
40 дней от трагедии в Еленовке
- Ночью 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в Еленовке, которая сейчас используется как место для содержания украинских военнопленных, произошел сильный взрыв.
- В помещении находились пленные защитники Мариуполя. По сообщению российских источников, около 40 украинцев были убиты. Между тем, ни один "сотрудник" колонии не пострадал.
- Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием.
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