Журналісти 24 каналу запитали у рідних захисників, що б вони хотіли сказати своїм коханим зараз, якби мали хоча б хвилинку розмови.
До теми 40 днів потому: як рідні бійців і Червоний Хрест реагують на теракт в Оленівці
Щемливе звернення
Наречена одного з бійців Ганна щемливо звернулась до свого майбутнього чоловіка. Вона наголосила, що Україна чекає своїх героїв, за них борються.
Я кохаю тебе понад усе на світі, живу тобою. Пам'ятай, це не триватиме вічно,
– сказала дівчина.
Вона розповіла, що з рідними все добре. Всі постійно питають про захисника та передають привіти.
"У мене вже так багато планів, що нам варто зробити. Думками поруч з тобою завжди. Ти – найкраще, що траплялось зі мною в житті. Обіймаю крізь сотні кілометрів. Люблю і безмежно пишаюсь тобою", – підсумувала Ганна.
40 днів від трагедії в Оленівці
- Вночі 29 липня на території колишньої виправної колонії №120 в Оленівці, яка зараз використовується як місце для утримання українських військовополонених, стався сильний вибух.
- У приміщенні перебували полонені захисники Маріуполя. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців були вбиті. Тим часом жоден "співробітник" колонії не постраждав.
- Висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю.
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