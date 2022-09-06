Журналісти 24 каналу запитали у рідних захисників, що б вони хотіли сказати своїм коханим зараз, якби мали хоча б хвилинку розмови.

До теми 40 днів потому: як рідні бійців і Червоний Хрест реагують на теракт в Оленівці

Щемливе звернення

Наречена одного з бійців Ганна щемливо звернулась до свого майбутнього чоловіка. Вона наголосила, що Україна чекає своїх героїв, за них борються.

Я кохаю тебе понад усе на світі, живу тобою. Пам'ятай, це не триватиме вічно,

– сказала дівчина.

Вона розповіла, що з рідними все добре. Всі постійно питають про захисника та передають привіти.

"У мене вже так багато планів, що нам варто зробити. Думками поруч з тобою завжди. Ти – найкраще, що траплялось зі мною в житті. Обіймаю крізь сотні кілометрів. Люблю і безмежно пишаюсь тобою", – підсумувала Ганна.

40 днів від трагедії в Оленівці

Вночі 29 липня на території колишньої виправної колонії №120 в Оленівці, яка зараз використовується як місце для утримання українських військовополонених, стався сильний вибух.

У приміщенні перебували полонені захисники Маріуполя. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців були вбиті. Тим часом жоден "співробітник" колонії не постраждав.

Висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю.

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